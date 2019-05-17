На Мадагаскаре четыре человека умерли от отравления мясом черепахи

Не менее 57 человек отравились мясом черепахи, еще четверо умерли от отравления на западе Мадагаскара, сообщает африканское отделение радио RFI со ссылкой на местную жандармерию.
Уточняется, что 8 мая погибли два ребенка – 10 и 11 месяцев, а также два пожилых человека в конце прошлой недели. Семеро до сих пор находятся в больнице.
«Морская черепаха, которую (нелегально – ред.) употребляют в пищу, является охраняемым видом на грани исчезновения», — передает радиостанция слова подполковника жандармерии мадагаскарского региона Менабе Маки Диожена.
Рыбака, который продавал черепашье мясо, взяли под стражу за незаконную охоту и продажу. Уточняется, что рыбак тоже заболел, так как ел мясо.
По данным жандармерии, отравление такого типа впервые наблюдается в этом районе, хотя употребление в пищу черепашьего мяса там является обычным делом. Было начато расследование.
Радиостанция также отмечает, что в жаркое время года, а именно с ноября по март, употребление черепашьего мяса и 24 видов рыб может привести к летальному исходу. Эти животные питаются очень токсичными водорослями, поэтому их мясо может содержать в себе отравляющие вещества.