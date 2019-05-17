На Мадагаскаре четыре человека умерли от отравления мясом черепахи

Радиостанция также отмечает, что в жаркое время года, а именно с ноября по март, употребление черепашьего мяса и 24 видов рыб может привести к летальному исходу. Эти животные питаются очень токсичными водорослями, поэтому их мясо может содержать в себе отравляющие вещества.