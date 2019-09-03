На Луне обнаружено неизвестное вещество

Китайский луноход Yutu-2 обнаружил в одном из лунных кратеров неизвестное вещество. Об этом сообщает Science Alert.

В китайском космическом агентстве находку назвали «гелем с таинственным блеском». Что это за соединение пока не известно, его не показывают на фото. Зато в Сети показали луноход, направленный к кратеру Луны с таинственным веществом.

Специалисты считают, что самой вероятной версией происхождения материала является расплавление пород из-за удара метеорита.