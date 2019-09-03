На Луне обнаружено неизвестное вещество

Китайский луноход Yutu-2 обнаружил в одном из лунных кратеров неизвестное вещество. Об этом сообщает Science Alert.

В китайском космическом агентстве находку назвали «гелем с таинственным блеском». Что это за соединение пока не известно, его не показывают на фото. Зато в Сети показали луноход, направленный к кратеру Луны с таинственным веществом.

Специалисты считают, что самой вероятной версией происхождения материала является расплавление пород из-за удара метеорита.

Yutu-2 нашел неизвестное вещество спустя три дня после начала работы При этом накануне аппарат хотели отключить, чтобы защитить от перегрева.

| 2019-09-03T17:05:34+00:00 3 сентября 2019, 18:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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