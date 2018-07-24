На Луне могла быть жизнь, выяснили ученые

В эти эпохи из недр Луны вырывалось значительное количество раскаленных газов, в том числе и водяного пара. Как считают ученые, благодаря этому на поверхности спутника могли образоваться водоемы, а также атмосфера, достаточно плотная, чтобы просуществовать миллионы лет.

Эти выводы основаны на данных последних космических миссий и анализе образцов лунных пород, благодаря которым удалось установить, что воды на Луне больше, чем было принято считать.

«Мы полагаем, что в случае, если на Луне долгое время присутствовали жидкая вода и атмосфера, то лунная поверхность могла по крайней мере временно быть пригодной для жизни», — отметил один из авторов исследования Дирк Шульце-Макух. Наиболее вероятным сценарием появления жизни на спутнике Земли является перенос микроорганизмов на метеорите, заявил ученый.