На линии соприкосновения войск задержан армянский солдат-дезертир

Утром 12 августа в Физулинском направлении фронта в результате бдительности азербайджанских подразделений был задержан армянский военнослужащий-дезертир Казарян Аро Хайкович.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, в результате предварительного допроса было установлено, что причиной дезертирства военнослужащего вражеской стороны послужили произвол, невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим в воинской части, в которой он служил.

То, что армянский военнослужащий Казарян в течение длительного времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны командиров и других военнослужащих, ясно видно по гематомам в области головы и ранам на его теле.

В настоящее время Казаряну оказывается медицинская помощь. Проводятся соответствующие меры по расследованию происшествия.

| 2019-08-12T18:36:15+00:00 12 августа 2019, 20:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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