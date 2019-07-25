На линии соприкосновения войск проведен очередной мониторинг со стороны ОБСЕ

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района проведен очередной мониторинг.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

| 2019-07-25T14:02:56+00:00 25 июля 2019, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss