На линии соприкосновения войск планируется очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.