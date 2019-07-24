На линии соприкосновения войск планируется очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 июля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огниен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Михаил Олару.

| 2019-07-24T10:50:17+00:00 24 июля 2019, 12:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss