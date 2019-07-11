На линии соприкосновения войск был проведен очередной мониторинг ОБСЕ

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 11-го июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнен Йович и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

| 2019-07-11T12:46:11+00:00 11 июля 2019, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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