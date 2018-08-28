На линии соприкосновения без перемен

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гейгельского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.44 просмотров