На линии соприкосновения без перемен

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 28 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гейгельского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

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| 2018-08-28T23:54:31+00:00 29 августа 2018, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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