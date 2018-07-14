На Кубе появится пост президента со сроком полномочий не более 10 лет

Новая конституция Кубы учредит в стране должность президента и ограничит пребывание на этом высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Описание проекта нового основного закона опубликовала в субботу газета Granma— печатный орган ЦК Компартии карибской страны.

В соответствии с нынешней конституцией главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. С апреля этого года эту должность занимает Мигель Диас-Канель. Пребывание на высшем государственном посту Кубы по времени сейчас никак не ограничено.

Как указывает Granma, планируется также учредить должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров — высший орган исполнительной власти страны. Таким образом, на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства.

Granma подчеркивает, что в новом основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В новой конституции сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики, однако появится пункт, признающий «свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную».

Кроме того, в конституцию будет впервые включен пункт о запрете дискриминации по признаку пола, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.

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