На Кубе появится пост президента со сроком полномочий не более 10 лет

Новая конституция Кубы учредит в стране должность президента и ограничит пребывание на этом высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. Описание проекта нового основного закона опубликовала в субботу газета Granma— печатный орган ЦК Компартии карибской страны.
В соответствии с нынешней конституцией главой государства является председатель Госсовета и Совета министров. С апреля этого года эту должность занимает Мигель Диас-Канель. Пребывание на высшем государственном посту Кубы по времени сейчас никак не ограничено.

Как указывает Granma, планируется также учредить должность премьер-министра, который будет возглавлять Совет министров — высший орган исполнительной власти страны. Таким образом, на Кубе произойдет разделение постов главы государства и главы правительства.

Granma подчеркивает, что в новом основном законе по-прежнему будет зафиксировано положение о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества.

В новой конституции сохранится положение о государственной собственности на основные средства производства и плановом характере экономики, однако появится пункт, признающий «свободный рынок и новые формы собственности, в том числе частную».

Кроме того, в конституцию будет впервые включен пункт о запрете дискриминации по признаку пола, на чем давно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.

 

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| 2018-07-14T22:12:12+00:00 14 июля 2018, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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