На крупном трубопроводе в Колумбии произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел на крупном трубопроводе в Колумбии после атаки, предположительно, повстанцев Армии национального освобождения (ELN), около 25 тысяч человек на северо-востоке страны испытывают проблемы с водоснабжением, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Jornada.
Водоснабжение было приостановлено в муниципалитете Тибу рядом с границей с Венесуэлой после появления информации о попадании нефти в реку в связи с атакой на трубопровод Каньо-Лимон Ковенас (Cano-Limon Covenas). Местные власти активировали план действий в чрезвычайных ситуациях.
Как заявил министр обороны Колумбии Гильермо Ботеро, ответственными за атаку на нефтепровод, по всей видимости, являются члены ELN. Это 14-е нападение на нефтепровод с начала года и второе за последние четыре дня.
Система нефтетранспортировки в Колумбии периодически становится предметом атак повстанцев, ведущих борьбу с властями страны. Трубопровод Каньо-Лимон Ковенас протяженностью 780 километров транспортирует до 210 тысяч баррелей нефти в сутки от нефтяных месторождений, разрабатываемых Occidental Petroleum, к порту Ковенас.