На кону Идлиб

После захвата на юге страны города Дераа и территорий вокруг него, перед сирийскими правительственными войсками встал вопрос: а что дальше? А дальше выбор не особо богатый: либо война с курдами, которые контролируют примерно 25% всей территории Сирии, либо идти на северо-запад, большой Идлиб и выше.

Говоря о курдах и территориях, которые они контролируют, стоит отметить, что эти территории самые важные в плане обеспечения всей Сирии пресной водой, а также электроэнергией, так как самая большая ГЭС тоже находится под контролем СДС ( сирийских демократических сил) и ПЙД ( PYD партия демократического союза).

Кроме того, стоит сказать, что курды имеют полную поддержку со стороны США и Франции, и на тех территориях, которые якобы контролируют курды, на самом деле, размещены примерно 13 военных баз США, которые еще «присматривают» и за нефтедобывающими зонами, вместе с НПЗ. Иными словами, вся эта операция по поддержке курдов и дислоцирования в регионе всех военных сил оплачивается за счет энергоресурсов самой же Сирии, а не Вашингтоном.

Что же касается большого Идлиба, тот тут все обстоит проще. Территория находится под зоной деэскалации Турции, всевозможные боевики переехали в этот регион по договоренности с правительственными войсками, которые их пропустили в Идлиб. С другой стороны, Турция все эти организации пытается объединить под единым флагом и сформировать единую армию, что не всегда удается. Проблема в том, что самая сильная группировка в Идлибе – это Хаят Тахрир аш-Шам ( экс джабхат Ан-Нусра), из-за своих открытых связей с Аль-Кайдой признана со стороны ООН террористической.

Хотя стоит отметить, что ХТШ полностью высвободилась от иностранного контингента и оставила только сирийцев, в зависимости от конъюнктуры, сугубо по выгоде, в некоторых случаях ее называют террористической, а некоторых нет. Например, официальная Анкара их не считает террористами, и даже был случай, когда представители генштабов России и Турции встречались с представителями этой группировки, и это известный факт. Поэтому отношение к этой организации весьма неоднозначное.

Правительство Башара Асада в последнее время ведет активные переговоры с курдскими формированиями, видимо, им выгоднее договариваться, еще бы, лучше иметь дело с марионетками США, чем с ними воевать. Причем стоит отметить, что курды – это этническое меньшинство Сирии и количество курдов примерно составляет 2-2,5 миллиона, а большинство территорий, которые они контролируют, вообще с курдами не имеют ничего общего. Причем отношение курдов к местным арабам не лучше, чем у ИГИЛ. Хотя в какой-то момент были сообщения, что курды активно принимали в свои ряды арабов, ассирийцев, дабы показать, что они представляют не только курдское меньшинство, но и часть всего недовольного сирийского населения. Известны даже факты подкупа глав разных племен.

А вот с Идлибом, дело обстоит иначе. При всем том, что курды «гуляют» под США, они вполне рукопожатны, и с ними идет какой никакой диалог, чего не скажешь об Идлибе и тех силах, которые контролируют этот регион. Во-первых – это сирийцы, и большинство оппозиционных партий находятся именно там. Во-вторых, в отличие от курдов, они претендуют на смену власти Башара Асада. В третьих, лучше воевать с турецкой креатурой и «выбивать» Идлиб разными путями у Турции, чем наткнуться на американскую базу. Выбор очевиден.

Башара Асада, Россию и Иран к этому подталкивает еще и обстановка вокруг Турции, которая сейчас находится не в лучших отношениях с США. В условиях, когда придется так или иначе договариваться о сотрудничестве по многим вопросам с Россией и Ираном, у Турции не остается выбора, кроме как наблюдать за процессом «выбивания» последнего оплота надежды и шансов в сирийской политике. Причем официально СДС заявила, что готова помочь правительственным войскам, если курдам вернут Африн.

В знак подтверждения, всю последнюю неделю на разных информационных сайтах, специализированных телеграмм каналах, Twitter страницах активных блогеров по Ближнему Востоку, публиковались фотографии и писали, что вокруг Идлиба готовится новая война. Сегодня в сети много фотографий о подготовке к войне в Идлибе. Оппозиция роет траншеи и готовится к осаде, правительство стягивает к Идлибу тяжелое вооружение.

Параллельно с этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим российским коллегой Лавровым заявил, что страны готовы сотрудничать между собой в урегулировании вопроса о зоне деэскалации в Идлибе.

По мнению Чавушоглу, нужно разделить группировки в зоне на оппозиционные и экстремистские, которые угрожают безопасности сирийского народа.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заинтересованность России и Турции в решении многочисленных проблем опирается на заложенные в Уставе ООН принципы. «Будь то Сирия, где мы сегодня обсуждаем по разным каналам задачи преодоления сопротивления последних террористических групп, задачи возвращения к мирной жизни вооруженной оппозиции, которая отвергает террористические методы, и задачи реализации в полном объеме договоренностей по зонам деэскалации, в том числе в Идлибе», – подчеркнул глава МИД.

Также состоялась встреча министра обороны России Сергея Шойгу и министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Отступить от Идлиба для Турции равносильно выходу из большой игры и, по сути, поражению в сирийской войне. Хотя справедливее было бы сказать, что Турция ее проиграла еще тогда, когда правительственные войска взяли Алеппо. Но наличие Идлиба на сегодня, сохраняет шансы Турции участвовать в формирования будущей Сирии, а потеря – будет полным провалом всей политики Эрдогана в сирийском вопросе. Поэтому, если и ожидается война в Идлибе, то это будет последним и решающим сражением и для Турции и для Башара Асада с его союзниками ( Россией и Ираном), соответственно ставки тут слишком высоки.

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