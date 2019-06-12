На Кипре нашли тело последней жертвы серийного убийцы

Полиция греческого Кипра в среду обнаружила останки, предположительно, седьмой жертвы серийного убийцы в озере Меми к юго-западу от столицы страны Никосии, сообщает газета Cyprus Mail.

По данным издания, речь идет о шестилетней девочке – дочери женщины, которая также стала жертвой убийцы. Отмечается, что девочка стала последней из семи найденных жертв преступника.

Ранее власти заявляли, что в ходе операции по поиску останков девочки из озера откачают часть воды.

На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что власти Кипра извлекли тело шестой жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от Никосии. По последней информации, от рук маньяка могли погибнуть пять женщин и двое детей.