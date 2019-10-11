На карте будущее: плюсы и минусы сирийской операции Эрдогана

О том, что Турция начнет операцию восточнее Евфрата президент Турции Раджаб Тайиб Эрдоган говорил на протяжении последних 8-9 месяцев. Главная причина – это курдский фактор в регионе.

Все эти заявления делались неспроста. Эрдоган готовил и международное сообщество, и внутреннюю аудиторию к данной операции. Со своей стороны курды, уверенные в поддержке США и в том, что их не бросят, «кричали», что турков не боятся и все в этом духе. Наконец позавчера, президент Турции в трамповской манере, написав твит, объявил о начале операции «Источник мира». Все самое интересное началось после…

За два часа до операции президент США Дональд Трамп написал твит, что если Эрдоган начнет уничтожать в Сирии курдов, он уничтожит экономику Турции.

«Я разрушу его экономику. Однажды я уже сделал это в деле с пастором Брансоном. Надеюсь, что Эрдоган будет действовать рационально», — написал он.

Эрдоган на это ответил началом операции, что означало, что санкции США ему нипочем. Вашингтон заведомо знал о том, что Анкара начнет операции и поэтому поспешно выводил свои войска из региона. И если обратить внимание на темпы продвижения турецких войск, по всей видимости, все идет по плану договоренностей между США и Турцией. Анкара не будет злоупотреблять ситуацией и не пойдет дальше тех договоренностей, которые были ранее, а именно 30 км вглубь территорий на севере Сирии.

В истории с началом операции Турции на севере Сирии, привлекает внимание международная реакция.

— Россия заявила, что втягиваться в конфликт не собирается. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия «понимает обеспокоенность» Турции. По реакции российской стороны, можно сделать вывод, что Эрдоган заручился нейтралитетом Путина.

— Франция, Бельгия, Германия, Британия и Польша созвали экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на северо-востоке Сирии. Вчера поздно вечером Совет безопасности ООН собрался на закрытое заседание по для обсуждения последних событий на северо-востоке Сири и операции ВС Турции «Источник мира». Некоторые страны предложили осудить операцию совместной резолюцией Совбеза ООН, однако США и Россия не одобрили этого предложения. Обе страны не использовали в своих заявлениях слова «осуждение».

— Египет созывает экстренное заседание Лиги Арабских Государств для обсуждения сложившегося кризиса в Сирии.

— Саудовская Аравия решила не отставать от тренда («покритикуй Эрдогана») и тоже выразила свою обеспокоенность последними событиями. (это страна, где в посольстве был расчленен журналист, и никто ответственность не понес)

«Пусть Саудовская Аравия посмотрит в зеркало. Кто довел Йемен до такого состояния? Сначала пусть за это ответят. Вы нам не смеете ничего говорить. Египет вообще пусть молчит, там (правит) человек, который убил демократию в своей стране», — добавил турецкий лидер.

У Эрдогана есть ответ всем. Президент раскритиковал страны ЕС, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, и пригрозил открыть границы для сирийских беженцев.

«Мы под угрозой атак террористов, и у нас 3,5 миллиона сирийских беженцев, которые не могут вернуться на родину. И те, кто не видел никогда РПК-YPG (Рабочую партию Курдистана — Силы самообороны сирийских курдов) говорят нам: отойдите в сторону! ЕС, приди в себя, наконец. В ЕС никогда не были искренними, постоянно нас обманывали. Если они скажут, что эта операция — оккупация с нашей стороны, мы откроем двери для беженцев», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Большинство стран осуждают Турцию за незаконное вторжение на чужие территории. Но постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу объяснил проведение военной операции необходимостью борьбы с нависшей террористической угрозой.

«Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября 2019 года в соответствии с правом на самооборону, как отмечается в Статье 51 Устава ООН, с целью борьбы с нависшей террористической угрозой, для обеспечения безопасности турецкой границы, а также для нейтрализации террористов, начиная с районов вдоль границы, примыкающих к турецкой территории», — сказано в письме постпреда, которое адресовано генсеку ООН и председателю Совбеза.

Сейчас Турция осталась лицом к лицу со всем миром. Кроме России, Эдогана критикуют все, кому не лень. Но особое внимание стоит уделить не саудовской ОПГ, которая не должна говорить о международном праве в целом, а именно странам ЕС и США. Именно в этих государствах сегодня будут рассматривать введение санкций против Турции.

Начнем с того, что Брюссель обещал Турции 32 миллиарда долларов, как помощь с содержанием беженцев и «закрытия границ для этих беженцев на территорию Еврозоны». Сейчас же они критикуют Турцию и угрожают ей санкциями. Конечно же, интерес европейцев можно понять, курды как фактор были хорошим рычагом влияния на Анкару, как для Брюсселя, так и для Вашингтона.

Сейчас же Анкара «ломает» это рычаг. У Эрдогана на санкции есть свои антисанкции — беженцы. По сути, Турция выступала в качестве «шлагбаума», но если ЕС решит пойти глубже в своих антитурецких настроений, Эрдогану есть чем их вразумить. То, что беженцы – это дополнительные расходы из бюджета, европейцы понимают, а вот то, что Турция пытается эту проблему решить путем переселения этих беженцев на территорию Сирии, нет. Двойные стандарты в политике ЕС – это не новое явление.

Другой вопрос США и их политика. С одной стороны они «слили» курдов, и оказалось, что Вашингтон тоже может предавать «своих». С другой стороны, они выполнили свой долг перед союзником по НАТО. Естественно, Турция более важная страна для США, чем курды Сирии, и тут споров быть не может. Тем не менее, сейчас даже протрамповские политики критикуют данное решение президента США. Но был ли у него выход?

Выхода не было. Эрдоган выбрал самый удобный момент для начала операции. В момент, когда «под носом» президентские выборы, запущен процесс импичмента, а также получен имиджевый урон от Ирана на Ближнем Востоке («танкерная война», удары по НПЗ Саудовской Аравии), президенту США ничего не оставалось, кроме как согласиться.

Что же касается Турции, то Эрдоган при всем неоднозначном отношении к нему, сейчас имеет колоссальную поддержку со стороны турецкого общества. Даже его ярые противники поддержали эту операцию.

Перед Турцией, а именно перед Эрдоганом, на кону стоит завершение сирийской войны. Если буферная зона будет создана, Турция станет первой, кто выйдет из сирийского котла, причем выйдет с явной победой. Поэтому спешить турецкие войска не будут, а постараются разыграть всю партию до конца.