На Карабахском фронте без перемен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов обсудить урегулирование карабахского конфликта в ходе личной встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сам Пашинян заявил в интервью Al-Jazeera.

«Я готов встретиться лицом к лицу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с целью урегулирования карабахского конфликта», — сказал премьер.

По его словам, переговоры возможны исключительно в мирной атмосфере между странами.

«У нас есть реальная воля и реальное желание мирно разрешить этот конфликт. Мы готовы к переговорам, но я настаиваю, что мы не собираемся ничего делать в атмосфере запугивания. Важно создать атмосферу мира»,- сказал Пашинян.

Премьер Армении выразил уверенность, что Баку сознательно обостряет ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, таким образом правительство Алиева отвлекает внимание азербайджанцев от внутренних проблем.

Он также заявил, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией. «Это Турция закрыла границу с Арменией. С нашей стороны граница всегда была открыта. Турция должна принять решение об открытии границы», — отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что Ереван готов к установлению дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий. «Мы готовы быть конструктивными для того, чтобы регион стал более безопасным, мирным и процветающим», — заявил Пашинян.

Ранее Пашинян в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах.

«У России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить»,- сказал Пашинян.

Одним словом, ничего нового. Неспроста Пашинян акцентирует внимание не на том, что у России есть «все рычаги, все возможности», чтобы добиться прогресса в урегулировании карабахского конфликта. Наоборот, он делает ставку на геополитических интересах России требующих, по крайней мере, на данном этапе, сохранения существующего статус-кво «ни мира, ни войны». А если быть точным, сохранения под оккупацией территорий Азербайджана.

Заявление Пашиняна о его готовности к серьезным переговорам по урегулированию конфликта также не стоит воспринимать всерьез. Хотя бы потому, что без политико-правовой легитимации собственной власти он не имеет мандата на ведение подобных предметных переговоров.

Именно, поэтому он пытается выиграть время, настаивая на создании «атмосферы мира». Речь о пресловутых «мерах доверия», в том числе, международно-правого характера, исключающих урегулирование конфликта силовыми методами. И дело не только в том, что добровольный отказ от силового освобождения оккупированных территорий неприемлем для Азербайджана, так как противоречит нашей Конституции и международному праву.

Реальность угрозы войны в принципе является серьезным стимулом для ведения предметных переговоров по урегулированию конфликта. Ведь никто не желает войны, сопровождаемой многочисленными жертвами, особенно среди молодежи, то есть, генофонда как армянской, так и азербайджанской нации.

Без постоянной угрозы войны существующий статус-кво может стать «вечным». Хотя нет. В Москве будут ждать и дождутся, пока Армения и Азербайджан «созреют» для урегулирования конфликта на российских условиях.

Перейдем к армяно-турецким отношениям. И тут ничего нового. Пашинян повторяет старую песню о готовности Армении к нормализации отношений с Турцией «без предисловий».

Не буду концентрировать внимание на проблемах в армяно-турецких отношениях, связанных с карабахским конфликтом. Для нормализации отношений, в том числе, установления дипломатических отношений необходимо существование минимальных условий. Как минимум стороны должны признать сам факт существования друг друга. Армения не признает факт существования Турции в ее ныне существующих границах, притом, конституционном уровне. Проще говоря, Армения претендует, еще раз отмечу, что на конституционном уровне, на часть территорий нынешней Турции. По Конституции Армении официальный Ереван не имеет права признавать территориальную целостность Турции.

Некоторые скажут, ну и что?! То, что Армения не признает территориальную целостность Турции, ничего не меняет и не может изменить! Не все так просто. Нормализация отношений без обоюдного признания территориальной целостности друг друга, станет косвенным признанием со стороны Турции существования этого спорного вопроса.

ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ ИЛИ НЕМНОГО О ГЕНДЕРНОМ ВОПРОСЕ

Честно говоря, некоторые последние заявления супруги Пашиняна госпожи Анны Акопян меня сильно позабавили. На самом деле, жены восточных мужчин очень похожи на них. А может и наоборот. Просто до сих пор восточная женщина не имела возможность продемонстрировать себя на государственном поприще «во всей красе». «Когда мой муж стал премьер-министром, я поняла, что не имею права отказываться от статуса «первой леди», так как этого требует общество. Хотя по Конституции не совсем понятно, за кем именно он закреплен. Я уже свыклась с той мыслью, что должна выполнять возложенные на меня обязанности», — отметила супруга новоизбранного премьера Армении.

Оказывается, это народ потребовал от Пашиняна стать «народным премьером», а от госпожи Анны Акопян выполнять обязанности «первой леди». Все старо как мир!

Будучи главным редактором некогда оппозиционной газеты «Айкакан жаманак» госпожа Акопян, естественно, не могла оставаться вне политики.

Помогать талантливым людям в Армении будет новый благотворительный фонд, сообщает «МИР 24». Он называется «Мой шаг». Его открыла в пятницу супруга премьер-министра Анна Акопян. И тут все, как и положено.

В ходе недавнего визита в Москву состоялась также встреча Акопян с видными деятелями-женщинами из разных сфер, сообщает verelq.am. В ходе встречи Акопян проинформировала о своей инициативе “Женщины во имя мира”. Она сообщила, что основной целью инициативы является содействие мирному урегулированию карабахского конфликта.

“Я считаю, что не важно, как возник конфликт, важно, что уходят человеческие жизни по причине его нерешенности. В дни апрельской войны, смотря различные репортажи и видя глаза азербайджанских солдат, я осознавала, что они ничем не отличаются от глаз наших солдат, их взгляды были такими же обеспокоенными. Никакие политические интересы не могут оправдать потери молодых жизней и боль их родителей. Теперь в моем статусе я не могу молчать и смотреть на все это равнодушно ”, — отметила она, призвав всех присутствующих присоединиться к инициативе во имя спасения молодых жизней.

Даже подобные обтекаемые по содержанию заявления, рассчитанные на внешнюю аудиторию, были восприняты неоднозначно в Армении. Корреспондент Panorama.am побеседовал вокруг данных вопросов с экспертом по геополитике Южного Кавказа Анжелой Элибеговой. Эксперт изучила последовавшие отклики, пришла к выводу, что некоторые отрывки из речи супруги премьера РА оказались неприемлемыми для части армянской общественности.

«Во всяком случае, обсуждения вокруг заявлений супруги премьера свидетельствуют, что некоторые формулировки не были восприняты положительно армянской общественностью», – отметила А.Элибегова.

В частности, речь идет о следующем отрывке:«В действительности, я считаю, что не важно, как возник этот конфликт». А.Элибегова подчеркнула, что для армянской общественности это очень важный вопрос, конфликт возник, поскольку на протяжении десятков лет Азербайджан держал армянское население под угрозой физического истребления. Одним словом, в армянском обществе существует стойкое убеждение в том, что мы склонны к геноциду. Ничего нового.

Следующий момент, воспринятый негативно, касался сравнения армянских и азербайджанских военнослужащих.

Изучив прозвучавшие в социальных сетях мнения в связи с данными словами супруги премьера РА, А.Элибегова отмечает, что многие высказали следующую мысль: какой бы «испуганный» взгляд не был у азербайджанского военнослужащего, он все равно обезглавливает армянского военнослужащего, устраивает пытки во время боевых действий, свидетелями чего мы и стали в ходе апрельской войны 2016 года.

Еще один стереотип: азербайджанцы звери, а армяне исключительно невинные жертвы. Как можно восемнадцатилетнего азербайджанского парня поставить в один ряд с армянином. Это же почти кощунство!!!

Нас постоянно обвиняют в милитаризме. Но если в армянском обществе существуют такие стойкие стереотипы, то о каком миротворчестве и мире может идти речь. Ведь ни один нормальный человек не должен спекулировать на зверствах, происходящих в подобных войнах.

Как то познакомился с молодой незрячей, но очень талантливой поэтессой. Она родилась в армянском плену. Там же ослепла по доброте надзирателей. Потом их обменяли. В ночь перед обменом ее мать повесилась. Наверное, молодую женщину заставило наложить на себя руки «милосердное отношение» молодых армянских солдат. Грудная малышка осталась с бабушкой и выжила. Но, я никогда не делал обобщающих выводов из подобных фактов. Этого нельзя делать.

Тем более, что госпожа Акопян не сказала ничего из ряда вон выходящего. Она пыталась создать позитивный образ у внешней аудитории, а главное вполне в русле реализации армянской политики сохранения существующего статус-кво…

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