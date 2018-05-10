На Каннском фестивале прошла акция в поддержку российского режиссера Серебренникова

Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» вошел в основной конкурс престижного кинофестиваля. Сам режиссер находится под домашним арестом.

Мировая премьера российской кинокартины «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова прошла на 71-м Каннском кинофестивале в среду, 9 мая. Фильм вместе с двадцатью другими картинами вошел в основной конкурс престижного кинофестиваля.

По окончании просмотра гости несколько минут аплодировали создателям картины. Сам режиссер на премьеру приехать не смог. С августа 2017 года он находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств.

Несмотря на отсутствие Серебренникова в зале Дворца фестивалей, где прошел показ, для него было забронировано место с табличкой с именем и фамилией режиссера.

Перед показом фильма его создатели и гости премьеры, проходя по ковровой дорожке, выступили в поддержку Кирилла Серебренникова. Актеры, занятые в картине, продюсер, а также директор Каннского фестиваля Тьери Фремо прошли с баннером «Kirill Serebrennikov», гости премьеры разворачивали плакат с лозунгом «Free Serebrennikov», демонстрировали значки с портретом режиссера и футболки с хештегом «#freekirill».

Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Санкт-Петербурге как раз во время съемок фильма «Лето», рассказывающего о творчестве Виктора Цоя. Режиссер монтировал картину, уже находясь под домашним арестом.

38 просмотров