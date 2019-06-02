На Храмовой горе произошли стычки арабов с полицией

Столкновения между израильской полицией и представителями местной арабо-мусульманской общины произошли на Храмовой горе — религиозной святыне в историческом центре Иерусалима.

Правоохранительные органы сообщили, что «сотни протестующих» швыряли камни и стулья в полицейских, которые охраняли евреев, взошедших на Храмовую гору в День Иерусалима — 52-ю годовщину объединения города под властью Израиля.

«В ответ полицейские… применили спецсредства и оттеснили протестующих», — сказано в релизе.

На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.