На химическом заводе в Иллинойсе прогремел взрыв

Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс. Об этом в пятницу сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи. Всех пострадавших доставили в больницы.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.
Об этом сообщает ТАСС.
| 2019-05-04T10:23:58+00:00 4 мая 2019, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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