На греческом Кипре задержали первого в истории страны серийного убийцу

Военнослужащего, подозреваемого в убийстве трех человек, задержали на греческом Кипре. Его называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.

По данным полиции, 35-летний офицер был задержан после обнаружения тел двух женщин. Его также подозревают в убийстве шестилетней дочери одной из них. Все трое числились пропавшими без вести с 2018 года, пока тела женщин не нашли в затопленной шахте Мицеро неподалеку от кипрской столицы — Никосии.

Следователи заявили, что задержанный уже признался в убийстве одной из женщин. Он рассказал, что это была 28-летняя уроженка Филиппин, которую он, по его словам, задушил.

Глава местной полиции Захария Хрисостому заявил, что правоохранители и общество «столкнулись с беспрецедентным для Кипра преступлением».