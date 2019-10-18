На границе с Ираном убит турецкий военный

Один турецкий военнослужащий погиб и двое получили легкие ранения при перестрелке с неизвестными во время патрулирования границы с Ираном в восточной провинции Ван, говорится в заявлении местных властей.

«Наш военный был убит во время патрулирования границы с Ираном в районе Чалдыран после того, как с иранской территории по патрулю был открыт огонь. Еще двое военнослужащих получили легкие ранения», — говорится в сообщении администрации провинции Ван.

Отмечается, что по стрелявшим был открыт ответный огонь. (РИА Новости)