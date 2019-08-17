На границе Пакистана и Индии произошла ожесточенная перестрелка

На границе между индийской и пакистанской частями Кашмира в субботу, 17 августа, солдаты обеих стран устроили ожесточенную перестрелку. Представитель правительства в Нью-Дели заявил о «тяжелых» столкновениях. По неподтвержденным данным, один индийский солдат был убит, передает dw.com.

Со стороны Исламабада комментариев об инциденте пока не последовало. Премьер-министр Пакистана Имран Хан приветствовал обсуждение Советом Безопасности ООН конфликта, в котором также принял участие президент США Дональд Трамп, заявивший о необходимости снятия напряжения в отношениях двух стран.