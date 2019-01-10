На границе Мексики и США нашли более 20 сожженных тел

Власти Мексики обнаружили тела 21 человека в штате Тамаулипас на границе с США. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило издание Excelsior.

Сожженные тела — предположительно, жертв конфликта наркокартелей — были найдены рядом с семью сожженными автомобилями у приграничного города Мигель Алеман.

Штат Тамаулипас на восточном побережье Мексики является одним из ключевых регионов в системе наркотрафика, а также зоной, где неоднократно происходили массовые убийства в результате конфликтов наркокартелей. В настоящее время за территорию ведется борьба между тремя картелями.

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| 2019-01-10T21:47:26+00:00 11 января 2019, 08:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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