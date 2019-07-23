На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь прозвучали выстрелы

Обстановка на границе Таджикистана и Кыргызстана обострилась, прозвучали новые выстрелы, ранен пограничник, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии.

«Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана», — заявили в ведомстве.

По информации пресс-службы, в результате был ранен кыргызский пограничник.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители кыргызского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью «Аксай» на территории таджикского Воруха. В итоге столкновения пострадали более 20 человек, один — погиб.

| 2019-07-23T15:40:31+00:00 23 июля 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss