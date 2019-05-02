На границе Азербайджана и Грузии возникли ограничения

В таможенном пропускном пункте «Гырмызы Кёрпю» Западного территориального Главного таможенного управления на границе с Грузией возникли временные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств.

Как передаёт Управление по работе с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета, причиной ограничений стала неисправность в системе управления грузинской стороны, регулирующей процессы прохождения границы.

Соответствующие структуры Государственного таможенного комитета провели переговоры с противоположной стороной, где было сообщено, что в данный момент принимаются меры для устранения неисправности в системе и проблема в скором времени будет решена.(Report)

| 2019-05-02T22:28:59+00:00 3 мая 2019, 04:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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