На границе Азербайджана и Грузии возникли ограничения

В таможенном пропускном пункте «Гырмызы Кёрпю» Западного территориального Главного таможенного управления на границе с Грузией возникли временные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств.

Как передаёт Управление по работе с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета, причиной ограничений стала неисправность в системе управления грузинской стороны, регулирующей процессы прохождения границы.

Соответствующие структуры Государственного таможенного комитета провели переговоры с противоположной стороной, где было сообщено, что в данный момент принимаются меры для устранения неисправности в системе и проблема в скором времени будет решена.(Report)