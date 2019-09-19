На грани: кто хочет войны в Персидском заливе?

После Второй Мировой войны мир часто подходил к черте, когда казалось, что вот-вот начнется Третья… После окончания «холодной войны» и распада СССР данная угроза сошла на нет. Сегодня геополитическая ситуация в мире поменялась. Кратковременная эра однополярного мира доминирования США над всем и вся подходит к концу.

Несмотря на то, что США все еще остаются самой сильной державой мира по всем параметрам, появились страны, которым это мало того, что не нравится, так они готовы оспаривать. Одной из таких стран, к примеру, является Китай. Но сегодня речь не о Китае и «торговой войне». Повестка дня — беспрецедентное событие, которое взбудоражило весь мир.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Американская сторона в лице главы Госдепа Майка Помпео обвинила Иран в данной атаке. Хотя иранская сторона отрицает это, но по заявлениям официальных лиц, можно понять, что Иран причастен к данному взрыву. Прямо или косвенно – это второстепенный вопрос, главное, имеет.

Со своей стороны, представитель Минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики сообщил, что нападение на нефтяные объекты «не было совершено из Йемена, несмотря на все усилия Ирана, чтобы это так выглядело».

«Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам. Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе», — сказал президент Ирана Роухани.

Он добавил, что «войну начали не йеменцы, а Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие страны». «Вместо ложных обвинений (в адрес Ирана) надо учитывать силу народов, которые встают с колен», — добавил он.

При этом президент Исламской Республики подчеркнул, (как же без этого), что иранская сторона не хочет, чтобы в регионе Персидского залива были военные столкновения.

Такое неоднозначное заявление президента Исламской Республики говорит о многом. Например, в переводе с дипломатического, это означает следующее: «Ребята, вы уже обнаглели, а мы можем иногда делать и так. Так что прежде, чем напасть на Иран и его союзников, лучше подумайте, чем это может обернуться для региона».

Такое дерзкое поведение Ирана на первый взгляд может показаться «манной небесной» для Трампа, который оказывается прав перед своими европейскими партнерами, не поддержавшими его антииранские начинания. По сути, сделал это Иран сам лично или проиранская «Ансар Аллах» или еще кто-то, но у американцев появился хороший повод развернуть дипломатическую деятельность. А потому уже на следующей неделе, на Генассамблее ООН Соединенные Штаты собираются представить доказательства вины Ирана.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в американских спецслужбах, США обнаружили косвенные доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

По данным собеседника издания, за несколько часов до нападения разведка США зафиксировала необычную активность на военных базах на юго-западе Ирана, которая соответствует действиям при подготовке к ударам.

В Вашингтоне предполагают, что беспилотники были запущены из Ирана, а затем облетели Персидский залив с севера через воздушное пространство Ирака. Таким образом, нападавшие хотели, скорее всего, обмануть американские средства слежения. Несмотря на это, источник издания признает, что точных доказательств у США по-прежнему нет.

Другое американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщает, что Белый дом намерен добиться создания международной коалиции для давления на Иран через Организацию Объединенных Наций (ООН) под предлогом причастности Исламской Республики к атаке на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco.

«По словам многочисленных должностных лиц, предпочтительным вариантом администрации остается скоординированный международный ответ через ООН, которая соберется на следующей неделе, на Генассамблее в Нью-Йорке, где, как ожидается, появятся господин Трамп и господин Помпео», — пишет издание.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп выступает против военного удара по Ирану, но если сама Саудовская Аравия начнет предпринимать какие-либо действия, наносящие ущерб интересам Ирана, то Вашингтон выступит на ее стороне.

Причем иранскую сторону на полях Генассамблеи ООН оставляют полностью без защиты, так как президент Ирана, так пока и не смог получить визу, для участия на этой важной политической площадки. То есть контраргумента со стороны иранцев не будет, а раз они не готовы слушать аргументы иранской стороны, соответственно дело весьма сомнительное.

Данный инцидент вызывает слишком много вопросов. Если предположить, что это сделали йеменцы, то их «алиэкспрессовские» дроны пролетели около 1000 км и поразили цель с неимоверной точностью. С другой стороны есть информация о том, что было примерно 20 дронов и 10 крылатых ракет. Наличие крылатых ракет у йеменцев, которые, оказывается, так искусно могут и запускать их, тоже сомнительно.

А вот такой вариант, что эти то ли крылатые ракеты, то ли дроны, были запущены из Ирака или Ирана, вполне допустим. Но и тут подозрение вызывает тот факт, что почему ни одна из систем ПВО, которыми США напичкали Саудовскую Аравию, не сработала и не среагировала в ответственный момент. То ли системы не работают, то ли саудийцы поставили эти «железяки» для декорации.

Как бы там ни было, подручные силы иранцев в Йемене «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность. Поэтому как бы изворотливая иранская дипломатия не крутила, пусть косвенная, но причастность есть, и от этого не убежать. Но почему иранцы идут на такое жесткое обострение и поднимают ставки? Они, конечно, сильны, иначе США их давно бы «упаковали» рядом с режимом Саддама или Каддафи. Но не настолько, чтобы бросать такой дерзкий вызов США и его союзникам.

У Ирана сегодня одна проблема – Трамп. В США уже началась предвыборная гонка и нужно сделать так, чтобы он на них участвовал с максимально слабой позиции. Иранцы понимают, что сейчас он на большую войну не пойдет, а потому и поднимают ставки максимально, дабы похоронить политическую карьеру Трампа.

Кем бы ни был следующий президент, тот извлечет урок из плачевного опыта Трампа. Все противники Трампа будут спекулировать на тему того, что он проявил слабость в отношении Ирана. Поэтому на данном этапе антииранская коалиция с резолюцией ООН вполне может спасти Трампа. Тем более, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Египет, а возможно и Израиль будут участвовать в данной коалиции, хотя американцам предпочтительнее было бы видеть там Турцию, Францию, Германию, Великобританию, Канаду, но насколько этим странам сейчас нужно воевать с Ираном – это отдельный вопрос.

План иранцев «похоронить» Трампа весьма не плох, если, конечно, он удастся. Отступать иранцам уже некуда, и атаку на саудовское НПЗ можно рассматривать как дерзкий выпад из-за угла, в который загнал их Трамп, а сейчас не знает, что делать в преддверии выборов. Если же план иранцев не сработает, сложно представить на что Дональд готов будет пойти в последний год своего президентского срока.