На госгранице с Арменией сдана в пользование новая воинская часть ГПС Азербайджана

После того как организация служебно-боевой деятельности на линии соприкосновения на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов была поручена президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Государственной пограничной службе, на этой территории продолжаются интенсивные мероприятия по созданию инфраструктуры обороны и защиты государственной границы.

Как сообщили Report в ГПС, для пограничников в короткие сроки были построены и сданы в пользование отвечающие самым современным требованиям пограничные боевые пункты, другие военные объекты.

18 марта была сдана в служебное пользование новая воинская часть пограничного отряда «Газах» Пограничных войск ГПС.