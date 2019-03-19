На госгранице с Арменией сдана в пользование новая воинская часть ГПС Азербайджана

После того как организация служебно-боевой деятельности на линии соприкосновения на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов была поручена президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Государственной пограничной службе, на этой территории продолжаются интенсивные мероприятия по созданию инфраструктуры обороны и защиты государственной границы.

Как сообщили Report в ГПС, для пограничников в короткие сроки были построены и сданы в пользование отвечающие самым современным требованиям пограничные боевые пункты, другие военные объекты.

18 марта была сдана в служебное пользование новая воинская часть пограничного отряда «Газах» Пограничных войск ГПС.

 

| 2019-03-19T13:03:55+00:00 19 марта 2019, 13:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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