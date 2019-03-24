На главу МИД Финляндии попытались напасть

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на уполномоченного по уголовным делам Юха Спрингара.

Отмечается, что мужчина попытался прорваться к министру с бутылкой в руке, но его вовремя остановила охрана Сойни. Однако неизвестный успел ударить одного их охранников по голове, уточняет издание.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

По словам Спрингара, мотивы нападавшего пока неизвестны.

| 2019-03-24T17:22:01+00:00 24 марта 2019, 21:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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