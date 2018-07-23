На фоне внутренней критики Акшенер решила уйти с поста председателя «Хорошей партии»

После провала на президентских и парламентских выборах, прошедших в Турции 24 июня, лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер решила не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии на предстоящем съезде в связи с недовольством результатами голосования со стороны её однопартийцев.

«Пользуясь возложенными на меня полномочиями я приняла решение о проведении съезда по смене руководства, в ходе которого я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии. Я желаю успехов моим друзьям, которые готовы побороться за лидерство», — написала Акшенер в своём микроблоге в Twitter вечером 22 июля.

Надо сказать, что лидер «Хорошей партии» решилась на этот шаг после серьёзного обсуждения во время выезда членов партии в Афьон, в ходе которого были подробно проанализированы итоги президентских и парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что Акшенер объявила о своей отставке после критики в отношении её политики в преддверии выборов 24 июня. Однако позже она всё-таки осталась на посту.

Напомним, что «Хорошая партия» набрала около 10% голосов и получила 43 места в парламенте, в то время как по итогам предвыборной гонки на пост президента Акшенер поддержали лишь 7,3% избирателей. Тот факт, что она набрала меньше голосов, чем её партия, вызвал широкие споры относительно её лидерства в партии.

Однако представитель «Хороший партии» Айтун Чирай собрав сегодня пресс-конференцию в штаб-квартире партии прокомментировал создавшуюся ситуацию. Относительно сделанной через социальные сети заявления Акшенер, о том, что она созывает съезд и не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии он сказал следующее: «Эта ее собственная воля, ее собственные заявления. Но партия придерживается другого мнения. Председатель партии Мераль Акшенер на съезде, который планируем провести в августе, вновь будет выдвинута нами на пост главы партии».