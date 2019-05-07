На фоне кризиса в Венесуэле ВМС США отправляют корабль в регион

Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что в связи с кризисом на территории Венесуэлы Соединенные Штаты отправляют в регион госпитальный корабль, передает РИА «Новости».

По его словам, судно Comfort будет послано для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

«В июне по распоряжению президента Трампа ВМС США направляют в регион Карибского моря, Центральной и Южной Америки», — заявил Пенс.

Ранее оппозиционный лидер Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо рассказал, что открыт для американского военного вмешательства и подтвердил неофициальные переговоры с российскими чиновниками.