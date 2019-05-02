На финал Лиги Европы в Баку минимум за 60 манатов

В продажу поступило ограниченное количество билетов на финал Лиги Европы по футболу, который состоится 29 мая на Олимпийском стадионе Баку.

Сегодня были выпущены в продажу 5000 билетов. Желающие могут приобрести билеты в кассах ТЦ «Gənclik» и «Port Baku». Цены на билеты распределены по категориям: первая – 280 манатов (140 евро), вторая – 180 манатов (90 евро), третья – 100 манатов (50 евро) и четвертая – 60 манатов (30 евро).

Один человек может приобрести максимум 4 билета, включая и для себя. Также, при покупке билета необходимо предоставить удостоверение личности и тех, для кого билет приобретается.