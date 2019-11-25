На Филиппинах военные освободили похищенных боевиками британца и его жену

Солдаты батальона сил специального назначения армии Филиппин освободили в результате столкновения с боевиками группировки «Абу Сайяф» похищенных больше месяца назад британского подданного и его жену. Об этом в понедельник сообщила газета Inquirer.

«Их [освобожденных] здоровью ничего не угрожает», — сказал представитель командования военного округа Западный Минданао. Он также добавил, что освобождение заложников стало результатом трехдневной операции в провинции Сулу на юго-западе Филиппин. В ходе нее были уничтожены семь боевиков «Абу Сайяф», еще семеро ранены.

МИД Великобритании подтвердил, что супруги-британцы были освобождены. Соответствующее заявление сделал в понедельник глава Форин оффиса Доминик Рааб, слова которого приводит ведомство.

«Рад подтвердить, что и Алан, и Уилма Хайронc освобождены и чувствуют себя хорошо. О них заботятся власти Филиппин», — сказал Рааб, который также принес благодарность правительству и армии Филиппин за подготовку и осуществление операции, результатом которой стало освобождение британских граждан.

Алан Хайронс и его жена были похищены 4 октября в провинции Южный Замбоанга на острове Минданао боевиками группировки «Абу Сайяф». Присягнувшая на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) группировка «Абу Сайяф» действует на побережье моря Сулу, где ее боевики берут в заложники иностранных туристов с целью получения выкупа. В случае отказа заплатить его террористы устраивают публичные расправы над иностранцами. В мае 2017 года экстремисты атаковали город Марави на острове Минданао, бои за который длились полгода и закончились гибелью свыше 1,2 тыс. человек.(ТАСС)