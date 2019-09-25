На Филиппинах перевернулась лодка, семь пассажиров погибли

Инцидент произошел в среду утром неподалеку от курортного острова Боракай в центральной части Филиппин. Лодка «дракон» с 21 пассажиром на борту перевернулась, в результате чего погибли семь человек. Еще 14 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и доставлены в больницу.