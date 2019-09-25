На Филиппинах перевернулась лодка, семь пассажиров погибли

Четырнадцать человек были спасены при опрокидывании лодки на Филиппинах, семь других пассажиров погибли, сообщает местный портал Rappler.
Инцидент произошел в среду утром неподалеку от курортного острова Боракай в центральной части Филиппин. Лодка «дракон» с 21 пассажиром на борту перевернулась, в результате чего погибли семь человек. Еще 14 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и доставлены в больницу.
Как сообщает портал, среди выживших семь женщин, в числе которых гражданка России и гражданка Китая, и семь мужчин.
| 2019-09-25T11:37:52+00:00 25 сентября 2019, 13:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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