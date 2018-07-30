На Филиппинах 13 человек погибли при наводнении

Не менее 13 человек погибли в результате наводнений на густонаселенном филиппинском острове Лусон, сообщил Национальный совет по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC). Юго-западный муссон обрушился на западную часть острова.
«В общей сложности известно о 13 погибших, одном пострадавшем и одном пропавшем без вести», — говорится в докладе ведомства, опубликованном в воскресенье. Доклад от 30 июля подтверждает, что сообщений о новых жертвах не поступало.
По данным совета, от стихии пострадали около двух миллионов жителей. Более 550 тысяч из них получают помощь в эвакуационных центрах. С наводнениями столкнулись 754 района, в 502 из которых уровень воды уже понизился.
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