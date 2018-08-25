На Эльбрусе нашли тело альпинистки, пропавшей 31 год назад

Российские спасатели спустили с Эльбруса тело альпинистки, которая отправилась на вершину 31 год назад. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям России по республике Карачаево-Черкесия.

Группа туристов нашла тело женщины на высоте около четыре тысячи метров и сообщила спасателям. В пресс-службе отметили, что в 1987 году в районе, где обнаружили тело женщины, в результате схода лавины погибли семь альпинистов, тела тогда не нашли.

В МВД республики агентству рассказали, что при женщине нашли паспорт на имя Елены Базыкиной 1951 года рождения, в котором был авиабилет на ее имя, датированный 10 апреля 1987 года из Москвы в Минеральные Воды.

Ранее на горе Эльбрус пропал гражданин США, совершавший восхождение.

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