На экспортируемые из Азербайджана картофель, лук и капусту ввели пошлину

Внесены изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утвержденную решением Кабинета министров под номером 500 от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, до 30 апреля 2019 года за каждый килограмм вывозимого из страны свежего или замороженного картофеля будет взиматься 1 доллар, а до 31 мая за каждый килограмм вывозимого из страны лука-шалота, белокочанной и краснокочанной капусты и др. будет взиматься 2 доллара таможенной пошлины.

| 2019-04-06T14:59:44+00:00 6 апреля 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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