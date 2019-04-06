На экспортируемые из Азербайджана картофель, лук и капусту ввели пошлину

Внесены изменения в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин», утвержденную решением Кабинета министров под номером 500 от 17 ноября 2017 года.

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, до 30 апреля 2019 года за каждый килограмм вывозимого из страны свежего или замороженного картофеля будет взиматься 1 доллар, а до 31 мая за каждый килограмм вывозимого из страны лука-шалота, белокочанной и краснокочанной капусты и др. будет взиматься 2 доллара таможенной пошлины.