На египетском курорте ищут акулу, убившую туриста

Останки 41-летнего туриста из Чехии, растерзанного акулой, были обнаружены в конце минувшей недели у морского побережья неподалеку от Марса Алям.По словам Вегди, чешский турист отдыхал в 20 километрах к северу от Марса Алям. Как рассказал чиновник, в настоящий момент министерство экологии страны распорядилось о выделении восьми человек на нескольких лодках для постоянного наблюдения за морем, чтобы выявить активность акул. Также на побережье и в море с этой же целью были установлены видеокамеры.

Он отметил, что комиссия, созданная для расследования инцидента, пока не установила тип напавшей на туристы акулы.