На двух автомагистралях Баку снижена скорость движения

По причине наблюдающихся в столице осадков на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева — Аэропорт — Бильгях и Зыхский круг — Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

«Цель заключается в обеспечении безопасности движения. Еще раз просим участников движения быть предельно осторожными. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения», — отметили в Агентстве.