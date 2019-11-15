На двух автомагистралях Баку снижена скорость движения

По причине наблюдающихся в столице осадков на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева — Аэропорт — Бильгях и Зыхский круг — Аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

«Цель заключается в обеспечении безопасности движения. Еще раз просим участников движения быть предельно осторожными. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения», — отметили в Агентстве.

| 2019-11-15T21:16:50+00:00 15 ноября 2019, 22:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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