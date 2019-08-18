На дом в штате Нью-Йорк упал самолет

В штате Нью-Йорк на жилой дом упал легкий двухмоторный самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, передает NBC New York со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По данным ведомства, самолет врезался в строение в округе Датчесс в субботу в 16.28 по местному времени, передает РИА Новости.
Из находившихся на борту воздушного судна троих мужчин один погиб. В доме, на который упал самолет, находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.
Как сообщают власти, дом полностью разрушился.
| 2019-08-18T09:07:46+00:00 18 августа 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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