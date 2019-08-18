На дом в штате Нью-Йорк упал самолет

По данным ведомства, самолет врезался в строение в округе Датчесс в субботу в 16.28 по местному времени, передает РИА Новости.

Из находившихся на борту воздушного судна троих мужчин один погиб. В доме, на который упал самолет, находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.