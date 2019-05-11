На десятки тысяч сократилось в Азербайджане количество женщин

«Если в Азербайджане несколько лет назад количество женщин составляло 51,7% населения страны, сейчас этот показатель снизился до 50,1%».

Об этом Report сказал завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что за последние годы количество женщин в Азербайджане сократилось на десятки тысяч: «Для предотвращения случаев нарушения полового равновесия подготовлен Национальный план деятельности. Если бы в Азербайджане не проводились аборты по половому признаку, если бы девочек не убивали в утробе матери, то в стране на каждые 100 девочек приходилось бы 105 мальчиков. У нас все еще есть случаи проведения селективных абортов. И поэтому на каждые 100 девочек приходится 115 мальчиков. Это значит, что по сравнению с предыдущими годами в стране наблюдается значительное сокращение количества женщин. Нарушен баланс и половое равновесие, что в будущем может привести к еще большим проблемам», — отметил Сафаров.