На ЧМ первым соперником азербайджанского боксера будет армянин

Сегодня, 9 сентября, в российском Екатеринбурге стартует Чемпионат мира по боксу.

На соревнованиях, в которых примут участие 365 спортсменов из 78 стран мира, Азербайджан представят восемь боксеров.

Четверо из них вступят в борьбу с 1/32 финала, остальные четверо — с 1/16 финала.

9 сентября

1/32 финала

75 кг. Амин Кушков — Нурсахат Паззыев (Туркменистан)

11 сентября

1/32 финала

57 кг. Тайфур Алиев — Тьяго Пуньо (Швейцария)

12 сентября

1/32 финала

63 кг. Бахтияр Газыбеков — Закир Сафиуллин (Казахстан)

13 сентября

1/32 финала

69 кг. Лоренсо Сотомайор — Ясон Малья (Австрия)

14 сентября

1/16 финала

52 кг. Масуд Юсифзаде — Саид Мортаджи (Марокко)

15 сентября

1/16 финала

81 кг. Домингес Альфонсо — победитель пары Газимухаммед Джалидов (Испания)/Александр Маркович (Сербия)

91 кг. Исмаил Ягубов — Марат Григорян (Украина)

16 сентября

1/16 финала

+91 кг. Мухаммед Абдуллаев — Данабек Байыкевузе (Китай)

Отметим, что согласно новым правилам, состязания на Чемпионате мира будут проводиться в восьми весовых категориях.

Квалификационный раунд пройдет 9-17 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

18 сентября состоится четвертьфинал. После однодневного перерыва 20 сентября спортсмены проведут полуфинальные схватки. Победители определяться 21 сентября.

Встречи будут начинаться в 16:00 по бакинскому времени и завершаться в 19:00.

(oxu.az)