На ЧМ первым соперником азербайджанского боксера будет армянин

Сегодня, 9 сентября, в российском Екатеринбурге стартует Чемпионат мира по боксу.
На соревнованиях, в которых примут участие 365 спортсменов из 78 стран мира, Азербайджан представят восемь боксеров.
Четверо из них вступят в борьбу с 1/32 финала, остальные четверо — с 1/16 финала.
9 сентября
1/32 финала
75 кг. Амин Кушков — Нурсахат Паззыев (Туркменистан)
11 сентября
1/32 финала
57 кг. Тайфур Алиев — Тьяго Пуньо (Швейцария)
12 сентября
1/32 финала
63 кг. Бахтияр Газыбеков — Закир Сафиуллин (Казахстан)
13 сентября
1/32 финала
69 кг. Лоренсо Сотомайор — Ясон Малья (Австрия)
14 сентября
1/16 финала
52 кг. Масуд Юсифзаде — Саид Мортаджи (Марокко)
15 сентября
1/16 финала
81 кг. Домингес Альфонсо — победитель пары Газимухаммед Джалидов (Испания)/Александр Маркович (Сербия)
91 кг. Исмаил Ягубов — Марат Григорян (Украина)
16 сентября
1/16 финала
+91 кг. Мухаммед Абдуллаев — Данабек Байыкевузе (Китай)
Отметим, что согласно новым правилам, состязания на Чемпионате мира будут проводиться в восьми весовых категориях.
Квалификационный раунд пройдет 9-17 сентября в Международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
18 сентября состоится четвертьфинал. После однодневного перерыва 20 сентября спортсмены проведут полуфинальные схватки. Победители определяться 21 сентября.
Встречи будут начинаться в 16:00 по бакинскому времени и завершаться в 19:00.
(oxu.az)