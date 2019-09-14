На Чемпионате мира по паравелоспорту участвует ветеран Карабахской войны

Впервые наша страна представлена на Чемпионате мира по паравелоспорту (среди лиц с ПОДА и нарушением зрения) на шоссе, который проходит с 11 по 16 сентября в городе Эммен (Нидерданды), сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Мехман Рамазанзаде – ветеран Карабахской войны, дважды победитель «Бакинского марафона» среди паралимпийцев.

В чемпионате мира принимают участие 450 спортсменов из более чем 50 стран мира. В программу соревнований включены две дисциплины – групповая гонка и индивидуальные гонки c раздельного старта, а также эстафета среди хендбайкеров. Участие на чемпионате мира позволит заработать спортсменам баллы в свой рейтинг, который является определяющим при попадании на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.

| 2019-09-14T11:53:26+00:00 14 сентября 2019, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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