На Чемпионате мира по паравелоспорту участвует ветеран Карабахской войны

Впервые наша страна представлена на Чемпионате мира по паравелоспорту (среди лиц с ПОДА и нарушением зрения) на шоссе, который проходит с 11 по 16 сентября в городе Эммен (Нидерданды), сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Мехман Рамазанзаде – ветеран Карабахской войны, дважды победитель «Бакинского марафона» среди паралимпийцев.

В чемпионате мира принимают участие 450 спортсменов из более чем 50 стран мира. В программу соревнований включены две дисциплины – групповая гонка и индивидуальные гонки c раздельного старта, а также эстафета среди хендбайкеров. Участие на чемпионате мира позволит заработать спортсменам баллы в свой рейтинг, который является определяющим при попадании на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.