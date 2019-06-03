На чьей стороне Коллегия адвокатов?

Как сообщила недавно на своей странице в facebook адвокат Шахла Гумбатова, Коллегия адвокатов начала дисциплинарное производство.

«Позвонили из Коллегии адвокатов и сказали, что против меня начато дисциплинарное производство. Я спросила, когда начато производство, но мне не ответили, предложив прийти и ознакомиться с соответствующим документом», — отметила Гумбатова.

По словам адвоката, с января 2019 года ее не пускают исправительные учреждения. Она жаловалась в Коллегию адвокатов, Минюст, пенитенциарную службу и омбудсмену, но вопрос так и не был решен.

Глава Коллегии адвокатов Анар Багиров заявил «Голосу Америки», что «обращение Гумбатовой «изучается», «будут приняты меры».

Как заявила # адвокат Ирада Джавадова, обычно правоохранительные органы, перед тем как обратиться с жалобой в Коллегию адвокатов, начинают чинить препятствия общению юриста со своими подзащитными. «После этого правоохранители обращаются в Президиум Коллегии адвокатов с жалобой на адвоката, обвиняя его в нарушении этического кодекса поведения адвокатов. Президиум направляет это письмо в Дисциплинарную комиссию, которая подтверждает или опровергает факт нарушения.

Решение Дисциплинарной комиссии направляется в Президиум, где и принимается окончательное решение. Как правило, Дисциплинарная комиссия удовлетворяет все жалобы правоохранительных органов», — подчеркнула Ирада Джавадова.

Мы связались с Шахлой Гумбатовой. «Жалоба на меня поступила еще в январе этого года, но они совершенно необоснованные. Я надеюсь на то, что Дисциплинарная комиссия примет справедливое решение. Хотя стопроцентной уверенности в этом нет. В нашей стране все может случиться», — рассказала # Шахла Гумбатова.

Руководитель Дисциплинарной комиссии Коллегии Шахмар Мамедов, к сожалению, отказался отвечать на наши вопросы. «Я не могу ответить на ваши вопросы. Обратитесь к членам Президиума Коллегии адвокатов», — предложил # Шахмар Мамедов.

В свою очередь член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев, не согласился, что Дисциплинарная комиссия не удовлетворяет жалобы адвокатов.

«В большинстве случаев как раз жалобы правоохранительных органов и остаются неудовлетворенными», — заявил нам член Президиума.

Как видим, мнения адвокатов и представителей Коллегии адвокатов не совпадают. Дождемся решения Дисциплинарной комиссии по «делу» Шахлы Гумбатовой – и тогда все станет понятно…