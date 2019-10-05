На бюро спутникового телеканала Al Hadath в Багдаде совершено нападение

Неизвестные боевики в масках напали в субботу вечером на бюро спутникового телеканала Al Hadath в Багдаде. Об этом сообщил в прямом эфире корреспондент этого телеканала Маджид Хамид, который находится в иракской столице.

По его словам, в результате вооруженного нападения среди сотрудников есть пострадавшие. «Один из моих коллег получил тяжелую травму из-за удара по голове», — сказал корреспондент. Он отметил, что в канцелярии премьер-министра Ирака подтвердили, что по факту нападения проводится расследование.

Al Hadath подробно освещает антиправительственные волнения в Багдаде и других иракских городах, которые начались 1 октября. (ТАСС)