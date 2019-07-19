На борту самолета Москва-Ереван произошло возгорание

19 июля пассажиров рейса Москва-Ереван авиакомпании Nordwind в Шереметьево эвакуировали с борта самолета. При эвакуации пострадали восемь человек, у большинства ссадины и ушибы. Двое из них были госпитализированы: один человек с вывихом голеностопа, другой — с гипертоническим кризом, сообщает ТАСС.

В Шереметьево сообщили, что рейс N4477 начал вылет около 01:00, но во время разбега по ВПП внутри салона возникло задымление. Командир самолета доложил наземным службам о нештатной ситуации и принял решение прервать взлет. Возгорания на борту не было, подчеркивают в Шереметьево. Всего, как сообщается, на борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.