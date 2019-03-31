На берегу Финского залива спасли измученных тюленят

Как рассказали в фонде, тюленята оказались обессиленными и истощенными, их помогли найти гуляющие по берегу петербуржцы.

«Оба — совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята-дистрофики. Один — еще белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около поселка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой то неизвестной гадости», — говорится в сообщении, передает dp.ru.

Одного из тюленят пришлось больше часа удерживать на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго привезли сотрудникам фонда на машине. Сейчас тюленята отсыпаются в карантине, сообщили в фонде.