На берегу Финского залива спасли измученных тюленят

На берегу Финского залива возле порта Бронка и у поселка Лебяжье нашли двух истощенных тюленят, сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы» в воскресенье, 31 марта.

Как рассказали в фонде, тюленята оказались обессиленными и истощенными, их помогли найти гуляющие по берегу петербуржцы.

«Оба — совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята-дистрофики. Один — еще белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около поселка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой то неизвестной гадости», — говорится в сообщении, передает dp.ru.

Одного из тюленят пришлось больше часа удерживать на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго привезли сотрудникам фонда на машине. Сейчас тюленята отсыпаются в карантине, сообщили в фонде.

| 2019-03-31T19:13:03+00:00 31 марта 2019, 19:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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