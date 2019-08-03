На базе ВВС Сирии произошел взрыв

Взрыв произошел в субботу на базе сирийских ВВС в Шайрате (провинция Хомс) во время транспортировки боеприпасов. Как сообщило агентство SANA, в результате несколько человек погибли.

По предварительным данным, взрыв прогремел из-за некой «технической ошибки», совершенной при перемещении боеприпасов с истекшим сроком хранения. Число жертв не уточняется.

В то же время телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные правозащитников сообщает о как минимум 12 погибших военнослужащих. Официально эта информация не подтверждена. (ТАСС)

| 2019-08-03T19:42:09+00:00 3 августа 2019, 20:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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