На Бакинском бульваре идет подготовка к Новому году

На территории Приморского национального парка началась подготовка к зиме, сказала в среду глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы.

По ее словам, проводится обрезка деревьев и кустарников: «Удобряетс я почва вокруг растений. Редкие породы деревьев, неприспособленные к холодам, накрываются. Накрывается и кактусовый сад. Сотрудники, работающие на территории, обеспечены униформой в соответствии с зимним сезоном. В готовность приведена техника. На территории проводятся соответствующие ремонтно-восстановительные работы. Готовятся места для высаживания растений, цветущих в зимний сезон. Их посадят зимой. Также подвешиваются кормушки для птиц».

Глава пресс-службы управления также отметила, что на территории бульвара уже осуществляются меры по подготовке к Новому году: «Стартовали работы по украшению деревьев вдоль проспекта Нефтяников. Также создаются отдельные декоративные композиции на территории бульвара».(Trend)

| 2019-11-27T16:24:56+00:00 27 ноября 2019, 19:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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