На Бакинском бульваре идет подготовка к Новому году

На территории Приморского национального парка началась подготовка к зиме, сказала в среду глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы.

По ее словам, проводится обрезка деревьев и кустарников: «Удобряетс я почва вокруг растений. Редкие породы деревьев, неприспособленные к холодам, накрываются. Накрывается и кактусовый сад. Сотрудники, работающие на территории, обеспечены униформой в соответствии с зимним сезоном. В готовность приведена техника. На территории проводятся соответствующие ремонтно-восстановительные работы. Готовятся места для высаживания растений, цветущих в зимний сезон. Их посадят зимой. Также подвешиваются кормушки для птиц».

Глава пресс-службы управления также отметила, что на территории бульвара уже осуществляются меры по подготовке к Новому году: «Стартовали работы по украшению деревьев вдоль проспекта Нефтяников. Также создаются отдельные декоративные композиции на территории бульвара».(Trend)