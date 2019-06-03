На автобусы и ряд автомобилей установят тахографы

Об этом говорится в «Правилах контроля над режимом работы и отдыха водителей, выполняющих международные и внутренние (междугородние и межрайонные) пассажирские и грузовые перевозки, оснащением транспортных средств тахографами, их использованием и обслуживанием».

Согласно правилам, автобусы, предназначенные для перевозки пассажиров с числом сидячих мест более восьми и максимальной массой не более пяти тонн (категория M2) и более пяти тонн (категория M3), автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов максимальной массой более 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2), а также автотранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов максимальной массой более 12 тонн (категория N3), будут оснащены тахографами.(oxu.az)