На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв. Об этом заявил на пресс-конференции шериф полиции округа Эскамбиа Дэвид Морган, прямая трансляция велась на странице полицейского отделения в Facebook.

«К настоящему моменту четыре человека числятся погибшими, в их числе стрелок», — сказал он. Морган также подчеркнул, что ранены на авиабазе были восемь человек. Они госпитализированы, их состояние не уточняется.

По информации телекомпании NBC, инцидент со стрельбой произошел примерно в 06:30 (14:30 мск). Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Рид подчеркнул, что президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой на авиабазе. Согласно информации, размещенной на официальном сайте авиабазы, службу на ней несут порядка 16 тыс. военных, еще около 7,4 тыс. гражданских лиц работают на ее территории.

В среду инцидент со стрельбой произошел на территории базы ВМС США Перл-Харбор, недалеко от города Гонолулу (штат Гавайи). Тогда пострадали три человека, двое из которых умерли от полученных ранений. Военнослужащий, открывший огонь, застрелился.(ТАСС)