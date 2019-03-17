На аукционе в Бельгии продали голубя за €1,25 млн

На аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) почтовый голубь по кличке Армандо был продан за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил телеканал RTBF

Птицу приобрел гражданин Китая. Известно, что китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.

Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок. Он обладатель многочисленных призов за победы, пишет korrespondent.net.