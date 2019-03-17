На аукционе в Бельгии продали голубя за €1,25 млн

На аукционе в Кнесселаре (Восточная Фландрия) почтовый голубь по кличке Армандо был продан за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщил телеканал RTBF.
Птицу приобрел гражданин Китая. Известно, что китайцы высоко ценят именно бельгийских голубей.
Пятилетний Армандо является одним из лучших в истории голубиных гонок. Он обладатель многочисленных призов за победы, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что теперь главной задачей голубя будет не участие в гонках, а воспроизведение новых чемпионов.

| 2019-03-18T06:17:23+00:00 18 марта 2019, 07:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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