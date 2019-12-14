На аукционе Sotheby’s продали очки Джона Леннона

Очки одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов), сообщила пресс-служба аукционного дома.

На продажу очки выставил бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг. Кто стал новым владельцем, не указано.

В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера Как я выиграл войну.

К Херрингу они попали два года спустя, когда музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля и не захотел забирать, так как одна линза отсоединилась от оправы.

| 2019-12-14T19:35:42+00:00 14 декабря 2019, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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